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«Зенит» — «Факел»: Марков открыл счёт в матче на восьмой минуте

В эти минуты идёт матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На восьмой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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