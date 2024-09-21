Российский тренер Александр Тарханов объяснил, почему ЦСКА не обыграет «Рубин» с крупным счётом.

«Не думаю, что ЦСКА обыграет «Рубин» с крупным счётом, потому что казанская команда строго играет в обороне и хорошо действует на контратаках. Такое бывает, что после одного сезона в РПЛ команда проседает, потому что класс футболистов меняется. Поэтому ЦСКА в предстоящем матче является явным фаворитом», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.