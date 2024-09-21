38-летний Нойер получил повреждение на разминке перед игрой с «Вердером»

38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер был вынужден прекратить разминку перед матчем 4-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером», проходящим в эти минуты, из-за повреждения. Об этом информирует Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Нойер травмировал бедро. С целью не рисковать здоровьем 38-летнего футболиста тренерский штаб мюнхенского клуба принял решение выпустить на поле с первых минут запасного голкипера Свена Ульрайха.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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