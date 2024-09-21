«Сокол» и «Сочи» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги
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Закончился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Игорь Панин. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Алвес – 62' 1:1 Самко – 68'
Удаления: нет / Сафронов – 85'
У южан отличился Марсело Алвес. Хозяева ответили точным ударом Владислава Самко.
На данный момент «Сочи» имеет на своём счету 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол», в свою очередь, заработал 15 очков. Он пребывает на девятом месте.
В параллельном матче 11-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги играли ярославский «Шинник» и московское «Торпедо». Встреча также закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт – 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Малахов – 33' 1:1 Чупаёв – 64'
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