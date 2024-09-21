«Сокол» и «Сочи» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги

Закончился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Игорь Панин. Встреча завершилась вничью — 1:1.

У южан отличился Марсело Алвес. Хозяева ответили точным ударом Владислава Самко.

На данный момент «Сочи» имеет на своём счету 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол», в свою очередь, заработал 15 очков. Он пребывает на девятом месте.

В параллельном матче 11-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги играли ярославский «Шинник» и московское «Торпедо». Встреча также закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт – 1:1.