Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сокол» и «Сочи» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги

«Сокол» и «Сочи» сыграли вничью в матче 11-го тура Первой лиги
Комментарии

Закончился матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Игорь Панин. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Алвес – 62'     1:1 Самко – 68'    
Удаления: нет / Сафронов – 85'

У южан отличился Марсело Алвес. Хозяева ответили точным ударом Владислава Самко.

На данный момент «Сочи» имеет на своём счету 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол», в свою очередь, заработал 15 очков. Он пребывает на девятом месте.

В параллельном матче 11-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги играли ярославский «Шинник» и московское «Торпедо». Встреча также закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт – 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Малахов – 33'     1:1 Чупаёв – 64'    
Материалы по теме
Взлёт «Торпедо», гениальный гол Лисаковича и возрождение «Уфы». Топ-тур Первой лиги. Видео
Взлёт «Торпедо», гениальный гол Лисаковича и возрождение «Уфы». Топ-тур Первой лиги. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android