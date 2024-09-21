Зоран Тошич: верю, что Николич возьмёт трофеи с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах армейцев под руководством Марко Николича.

«Марко хорошо начал. Я его очень уважаю как тренера. Он везде завоёвывал трофеи. Надеюсь, это произойдёт и с ЦСКА. Как болельщик и бывший игрок я верю, что всё получится. Понятно, что сейчас соперники ушли наверх. Но чемпионат длинный, много игр впереди. Каждому тренеру нужно время, чтобы поставить свою игру. Думаю, он тот самый человек, который должен быть сейчас в ЦСКА», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.