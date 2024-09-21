Стал известен характер травмы полузащитника «Крыльев Советов» Витюгова

В пресс-службе «Крыльев Советов» сделали заявление о травме полузащитника клуба Максима Витюгова. Она была получена футболистом в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (1:4).

Опорный полузащитник гостей получил тяжёлую травму на 80-й минуте матча при счёте 3:1 и не смог продолжить игру. К этому моменту волжане уже провели все пять замен, после ухода с поля Витюгова гости остались в меньшинстве.

«Сегодня полузащитник нашей команды Максим Витюгов прошёл МРТ в самарской клинике, где ему был поставлен диагноз: повреждение передней крестообразной связки. Желаем здоровья, сил и скорейшего возвращения на поле!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.