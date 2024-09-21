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Гранат: у нас говорили, что Абаскаль — супертренер, но в Европе времени не дают

Гранат: у нас говорили, что Абаскаль — супертренер, но в Европе времени не дают
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Центральный защитник Владимир Гранат высказался об экс-тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«В «Спартаке» Гильермо Абаскаль начал неплохо, и все говорили, что он молодой супертренер, поэтому давали время. Но как мы видим, в зарубежных чемпионатах времени не дают», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. На данный момент столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. В следующем туре красно-белые проведут встречу с московским «Динамо». Матч пройдёт 22 сентября, начало — в 16:30 мск.

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