Иван Таранов: Дзюба поставил цель побить рекорд Лоськова и идёт к ней

Бывший футболист Иван Таранов высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинском «Акроне».

«Можно и нужно сказать, что Дзюба сейчас в полном порядке. Для «Акрона» это очень хорошее усиление. Артём поставил себе цель отдать больше голевых передач, чем Лоськов. Вот и идёт к ней. Но я уже говорил, что болельщики Самарской области — своенравный народ, поэтому для них имена не имеют никакого значения. Они смотрят, как футболист бьётся и выкладывается», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.