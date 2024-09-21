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Иван Таранов: Дзюба поставил цель побить рекорд Лоськова и идёт к ней

Иван Таранов: Дзюба поставил цель побить рекорд Лоськова и идёт к ней
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Бывший футболист Иван Таранов высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинском «Акроне».

«Можно и нужно сказать, что Дзюба сейчас в полном порядке. Для «Акрона» это очень хорошее усиление. Артём поставил себе цель отдать больше голевых передач, чем Лоськов. Вот и идёт к ней. Но я уже говорил, что болельщики Самарской области — своенравный народ, поэтому для них имена не имеют никакого значения. Они смотрят, как футболист бьётся и выкладывается», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне чемпионата России 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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