Дзюба высказался о голевых передачах в матче с «Краснодаром»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о голевых передачах в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:5).
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27' 0:2 Сперцян – 29' 1:2 Лончар – 54' 1:3 Сперцян – 59' 1:4 Кордоба – 76' 2:4 Хубулов – 86' 2:5 Кривцов – 89'
– Когда отдавали голевые передачи, у вас не было шанса пробить самому?
– Шанс, наверное, всегда есть. Второй гол мы с ребятами анализировали. Наверное, мог, но столько мыслей было за три секунды (улыбается). Я следил за Торменой, за левым защитником [Оласой], за вратарём. Раз гол забили, значит, правильное было решение, – приводит слова Дзюбы Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.
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