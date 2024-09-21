Дзюба высказался о голевых передачах в матче с «Краснодаром»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о голевых передачах в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:5).

– Когда отдавали голевые передачи, у вас не было шанса пробить самому?

– Шанс, наверное, всегда есть. Второй гол мы с ребятами анализировали. Наверное, мог, но столько мыслей было за три секунды (улыбается). Я следил за Торменой, за левым защитником [Оласой], за вратарём. Раз гол забили, значит, правильное было решение, – приводит слова Дзюбы Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.