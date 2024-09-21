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Дзюба высказался о голевых передачах в матче с «Краснодаром»

Дзюба высказался о голевых передачах в матче с «Краснодаром»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о голевых передачах в матче 9-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:5).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

– Когда отдавали голевые передачи, у вас не было шанса пробить самому?
– Шанс, наверное, всегда есть. Второй гол мы с ребятами анализировали. Наверное, мог, но столько мыслей было за три секунды (улыбается). Я следил за Торменой, за левым защитником [Оласой], за вратарём. Раз гол забили, значит, правильное было решение, – приводит слова Дзюбы Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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