Артём Дзюба — о первом голе «Краснодара»: я за то, чтобы такое засчитывать

Форвард «Акрона» Артём Дзюба после поражения от «Краснодара» (2:5) в матче 9-го тура чемпионата России разобрал первый гол чёрно-зелёных, забитый с углового Джоном Кордобой.

«Первый гол «Краснодара» я не видел, но мы в любом случае не имеем права пропускать такие лёгкие голы. Мы довольно рослая команда, такие мячи не имеем права пропускать. Я Васютина спросил: «Ты мог вытянуть?» Он сказал, что игрок «Краснодара» немножко толкнул. Я, наверное, больше склонен к тому, чтобы такое засчитывать. Всё-таки мы играем ради голов. Но ещё раз повторю: в таких единоборствах мы не имеем права пропускать такие лёгкие мячи», — приводит слова Дзюбы Metaratings.