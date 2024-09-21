Первый тренер Глушакова: всему есть конец — Денису надо смотреть в тренерство или бизнес

Погос Галстян, первый тренер полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова, высказался о переводе футболиста во вторую команду.

«Денис умный парень, он сам поймёт, что делать в такой ситуации. Мы ведь и не знаем, какие у него пункты в контракте с «Химками». Он взрослый, опытный — сам примет решение. Но если бы Денис позвонил мне за советом, что-то подсказал бы.

Но в любом случае всему есть конец. Футболисты не вечные, надо смотреть дальше — в тренерство или бизнес», — сказал Галстян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сам Денис Глушаков рассказал, как оказался во второй команде «Химок».