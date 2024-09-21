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«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'    
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Чуни.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за восемь матчей. «Рубин» (10) располагается на восьмой строчке.

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