«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Иву, Вада, Ходжа, Даку, Чуни.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за восемь матчей. «Рубин» (10) располагается на восьмой строчке.