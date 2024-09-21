Игорь Смольников: будет здорово внести свою частичку в выход «Урала» в РПЛ

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Смольников рассказал, что будет здорово помочь «Уралу» выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«Сейчас занимаю должность вице-президента «Урала», отвечаю за формирование команд. Мне всё нравится. Это новая страница моей жизни, так что получаю опыт. Всем доволен. В любом случае надо расти. Самая главная цель сейчас — выйти с «Уралом» в Премьер-Лигу. Если хоть какую-то частичку внесу в это, уже будет здорово», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, после 10-го тура Первой лиги «Урал» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 18 очков.