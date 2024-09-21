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Сергей Семак: видно, что Миранчук и Сафонов наслаждаются игрой

Сергей Семак: видно, что Миранчук и Сафонов наслаждаются игрой
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре российских футболистов Алексея Миранчука и Матвея Сафонова.

«Частично смотрел матчи и Миранчука, в котором он забил прекрасный гол, и Сафонова в Лиге чемпионов. Рад за обоих. Они занимаются своим любимым делом. Видно, что оба наслаждаются игрой. Спрашивал ли у меня Сафонов какие-то советы? Нет, но, думаю, у него есть люди, которые могут ему что-то подсказать и посоветовать», — приводит слова Семака Metaratings.

В летнее трансферное окно Сафонов перешёл из «Краснодара» во французский «ПСЖ», а Миранчук – из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

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