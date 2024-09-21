Кечинов: не могу назвать Абаскаля тренером, он находится в стадии становления

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о тренере Гильермо Абаскале, который ранее был уволен из испанской «Гранады».

«Не могу назвать Абаскаля тренером, он сейчас находится в стадии становления в качестве. Нельзя сказать, что Абаскаль приехал в «Спартак», чтобы делиться опытом — он приехал, чтобы приобретать этот опыт. То же самое он хотел делать в «Гранаде». Есть молодые тренеры, которым сопутствует удача. Это очень важный фактор. Если тебе помогает удача и ты приводишь команду к каким-то целям, то на тебя обращают внимание более серьёзные команды. У Абаскаля такого не происходит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.