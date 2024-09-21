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«Зенит» — «Факел»: Лусиано Гонду вывел хозяев вперёд на 67-й минуте

«Зенит» — «Факел»: Лусиано Гонду вывел хозяев вперёд на 67-й минуте
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В эти минуты идёт матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент выхода новости счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

На восьмой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 52-й минуте форвард Матео Кассьерра забил ответный мяч «Зенита». Вывел хозяев вперёд на 67-й минуте новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

В первом круге минувшего сезона РПЛ сине-бело-голубые обыграли воронежский клуб со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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