Лусиано Гонду забил четвёртый мяч в третьем матче за «Зенит» в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду забил в третьем матче чемпионата России подряд. Он отличился в игре 9-го тура с «Факелом». Это его четвёртый гол в РПЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 2:1.

На восьмой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 52-й минуте форвард Матео Кассьерра забил ответный мяч «Зенита». На 67-й минуте новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.