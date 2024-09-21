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Лусиано Гонду забил четвёртый мяч в третьем матче за «Зенит» в РПЛ

Лусиано Гонду забил четвёртый мяч в третьем матче за «Зенит» в РПЛ
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду забил в третьем матче чемпионата России подряд. Он отличился в игре 9-го тура с «Факелом». Это его четвёртый гол в РПЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

На восьмой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 52-й минуте форвард Матео Кассьерра забил ответный мяч «Зенита». На 67-й минуте новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

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