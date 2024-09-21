Лусиано Гонду забил четвёртый мяч в третьем матче за «Зенит» в РПЛ
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду забил в третьем матче чемпионата России подряд. Он отличился в игре 9-го тура с «Факелом». Это его четвёртый гол в РПЛ. Встреча проходит в эти минуты, «Зенит» выигрывает со счётом 2:1.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8' 1:1 Кассьерра – 52' 2:1 Гонду – 67' 3:1 Ерохин – 87'
На восьмой минуте счёт во встрече открыл нападающий «Факела» Евгений Марков. На 52-й минуте форвард Матео Кассьерра забил ответный мяч «Зенита». На 67-й минуте новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:41
-
18:37
-
18:31
-
18:28
-
18:25
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:49
-
17:47
-
17:38
-
17:34
-
17:30
-
17:21
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:42