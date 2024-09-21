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Экс-футболист ЦСКА Набабкин: планирую продолжать играть в Медиалиге

Экс-футболист ЦСКА Набабкин: планирую продолжать играть в Медиалиге
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Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, что готов продолжать играть в Медиалиге.

«Я сейчас пока без клуба, но иногда выступаю в Медиалиге. Мне всё нравится, планирую продолжать играть там», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, Кирилл Набабкин выступал за московский ЦСКА с 2009 по 2024 год. В минувшем сезоне чемпионата России он провёл 15 матчей за армейцев, однако результативными действиями не отметился. На данный момент защитник выступает за «СКА-Ростов», которым владеет Василий Баста. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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