«Бавария» на выезде разгромила «Вердер» со счётом 5:0 в матче Бундеслиги
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Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. «Бавария» одержала победу со счётом 5:0.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23' 0:2 Мусиала – 32' 0:3 Кейн – 57' 0:4 Олисе – 60' 0:5 Гнабри – 65'
В составе «Баварии» отличились Майкл Олисе (дважды), Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Серж Гнабри.
«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. «Вердер» располагается на 10-й строчке, заработав пять очков.
В параллельных матчах «Бохум» и «Хольштайн» сыграли вничью — 2:2, «Унион» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1, а «Фрайбург» разгромил «Хайденхайм» — 3:0.
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 2
Хольштайн
Киль
0:1 Пихлер – 15' 1:1 Беро – 22' 2:1 Дашнер – 35' 2:2 Матино – 89'
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Роте – 4' 2:0 Ён – 6' 2:1 Бюльтер – 67'
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