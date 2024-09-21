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Вердер — Бавария, результат матча 21 сентября 2024, счёт 0:5, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» на выезде разгромила «Вердер» со счётом 5:0 в матче Бундеслиги
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Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. «Бавария» одержала победу со счётом 5:0.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Олисе – 23'     0:2 Мусиала – 32'     0:3 Кейн – 57'     0:4 Олисе – 60'     0:5 Гнабри – 65'    

В составе «Баварии» отличились Майкл Олисе (дважды), Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Серж Гнабри.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. «Вердер» располагается на 10-й строчке, заработав пять очков.

В параллельных матчах «Бохум» и «Хольштайн» сыграли вничью — 2:2, «Унион» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1, а «Фрайбург» разгромил «Хайденхайм» — 3:0.

Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 2
Хольштайн
Киль
0:1 Пихлер – 15'     1:1 Беро – 22'     2:1 Дашнер – 35'     2:2 Матино – 89'    
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Роте – 4'     2:0 Ён – 6'     2:1 Бюльтер – 67'    
Германия — Бундеслига . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 3
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Доан – 54'     0:2 Грифо – 59'     0:3 Грифо – 65'    
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