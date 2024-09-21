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Кечинов: отстранение Глушакова — некрасивое решение «Химок», нужно проявлять уважение

Кечинов: отстранение Глушакова — некрасивое решение «Химок», нужно проявлять уважение
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Бывший футболист Валерий Кечинов отреагировал на информацию об отстранении полузащитника «Химок» Дениса Глушакова от основной команды.

«Я не сторонник того, чтобы в команде было много футболистов. Нужно, чтобы было достаточно игроков для полноценного тренировочного процесса и здоровой конкуренции. Если «Химки» подписывали Глушакова, то в клубе понимали, для чего его брали. Это опытный футболист, который может что-то подсказать и показать молодым игрокам. Но со стороны «Химок» получается как-то некрасиво. Ведь его взяли и при этом не знали, от кого избавиться, поэтому убирают опытных футболистов. А к таким игрокам нужно проявлять уважение.

Продолжение футбольной карьеры Глушакова зависит от его самочувствия. Если он ещё полон сил и желания, то стоит где-то ещё поиграть. Не думаю, что это будет клуб РПЛ, но командам Первой лиги пригодится опыт Глушакова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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