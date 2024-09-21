Ткачук: прийти в такой «Зенит», где я играл — это только мечтать можно

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук, ныне выступающий за «Тюмень», поделился воспоминаниями о своём переходе из самарских «Крыльев Советов» в стан сине-бело-голубых в 2015 году.

— Если ты не попробуешь, потом будешь всю жизнь жалеть. Тем более прийти в такой «Зенит», где я играл — это только мечтать можно. У меня очень быстро сложилось: из «Оренбурга» — в «Крылья Советов», а из «Крыльев Советов» — в «Зенит». Сразу перешагнул большую ступеньку.

— Вы комфортно себя чувствовали рядом с Халком, Данни, Гараем?

— Конечно. Я смотрел на них и старался. С ними было приятно каждый день тренироваться и набираться опыта.

— Успели с кем-то из них подружиться?

— Как подружиться… Мы были в одной команде и друг другу не навязывались. Просто иностранцы больше общались друг с другом. Думаю, что сейчас в «Зените» то же самое, — приводит слова Ткачука «РБ Спорт».

35-летний Ткачук является воспитанником белгородского «Салюта». Позже он выступал за «Газовик», «Зенит», казанский «Рубин», «Крылья Советов», «Ротор», «Оренбург», «Пари Нижний Новгород», «Кубань» и «Волгарь». В составе петербургского клуба Ткачук провёл девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Полузащитник вместе с сине-бело-голубыми становился обладателем Кубка России сезона-2015/2016.