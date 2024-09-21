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Широков: отношения Соболева с фанатами «Зенита» зависят только от его игры

Широков: отношения Соболева с фанатами «Зенита» зависят только от его игры
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков отреагировал на критику болельщиков санкт-петербургского клуба в отношении нападающего Александра Соболева.

«Переход Соболева удивил. Но раз он состоялся, будем смотреть, что из этого получится. У меня с фанатами «Зенита» были отличные отношения, какие будут у Соболева — зависит только от его игры», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего Соболева из «Спартака» 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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