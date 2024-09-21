Юрий Жирков: «Зенит» и ЦСКА для меня одинаково важны

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал своё участие в товарищеском матче легенд, проведённом в честь Павла Садырина.

«Мы сыграли матч в честь великого тренера Садырина. Очень приятно, что позвали. Был рад встретить старых знакомых, с которыми играл раньше и в «Зените», и в сборной России, и в «Динамо». Спасибо болельщикам, что пришли на этот матч. Думаю, всем понравилось. Все видели, в какой форме находятся бывшие игроки.

Мне заранее написали, что буду играть за ЦСКА. Но я мог бы сыграть и за «Зенит». Оба клуба для меня одинаково важны», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.