Sportske.ba: Пьянич близок к подписанию контракта с ЦСКА. Зарплата — € 2 млн

Бывший полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, находящийся в статусе свободного агента, близок к подписанию соглашения с московским ЦСКА, сообщает Sportske.ba

По информации источника, руководство российского клуба согласилось на годовую зарплату для Миралема в размере 2 млн за сезон. Теперь красно-синие ждут ответ от футболиста.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.