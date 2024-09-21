Гойкович: могу согласиться с Глушенковым по поводу Вьетнама

Защитник израильского «Маккаби» Ренато Гойкович заявил, что понимает и Максима Глушенкова, и болельщиков, которых взбудоражили высказывания игрока «Зенита».

— Глушенков дал интервью, в котором сказал, что лучше будет тренироваться с легионерами своей команды, чем поедет на матч со сборной России во Вьетнам. Как вам такие высказывания?

— Это личный вопрос, я не знаю, что у него случилось с Карпиным. Если есть проблемы, то у нас говорят, что их нужно решать в четырёх стенах, чтобы никто не слышал, никто не знал. Если у тебя есть проблемы с тренером, не надо это выносить, чтобы потом не говорили, что есть вопросы по сборной, по тренеру, по игроку. Но, учитывая, какие матчи сейчас играет сборная России, могу согласиться и с футболистом. Зачем лететь во Вьетнам на товарищеский матч? При этом могу согласиться и с болельщиками, которые критикуют Глушенкова. Это твоя страна, и принято решение играть такой матч. Ты должен защищать свою страну, это твоя страна. Тут всё индивидуально. Но матчи, которые играет сборная России, не знаю, хорошие ли они или нет. Очень странно, — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».