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«Астон Вилла» вырвала победу у «Вулверхэмптона», «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» в АПЛ

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий гостей Матеус Кунья. В составе «Астон Виллы» отличились Олли Уоткинс, Эзри Конса и Джон Дуран.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Вулверхэмптон» располагается на 19-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 12 очков.

В параллельных матчах «Саутгемптон» поделил очки с «Ипсвич Таун» — 1:1, «Лестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью — 1:1, «Фулхэм» победил «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.