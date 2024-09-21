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«Астон Вилла» вырвала победу у «Вулверхэмптона», «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» в АПЛ

«Астон Вилла» вырвала победу у «Вулверхэмптона», «Ньюкасл» проиграл «Фулхэму» в АПЛ
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Кунья – 25'     1:1 Уоткинс – 73'     2:1 Конса – 88'     3:1 Дуран – 90+4'    

На 25-й минуте счёт открыл нападающий гостей Матеус Кунья. В составе «Астон Виллы» отличились Олли Уоткинс, Эзри Конса и Джон Дуран.

«Астон Вилла» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Вулверхэмптон» располагается на 19-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 12 очков.

В параллельных матчах «Саутгемптон» поделил очки с «Ипсвич Таун» — 1:1, «Лестер Сити» и «Эвертон» сыграли вничью — 1:1, «Фулхэм» победил «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Диблинг – 5'     1:1 Морси – 90+5'    
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ндиайе – 12'     1:1 Мавидиди – 73'    
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Хименес – 5'     2:0 Смит-Роу – 22'     2:1 Барнс – 46'     3:1 Нелсон – 90+2'    
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