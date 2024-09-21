Сёмин: не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 3:1.

«Не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом», потому что «Факелу» нужно покидать опасную зону. Команды, которые сегодня находятся внизу таблицы — самые опасные для лидеров. Высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков «Зенита» сыграло решающую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.