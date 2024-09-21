Сёмин: не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом»
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 3:1.
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8' 1:1 Кассьерра – 52' 2:1 Гонду – 67' 3:1 Ерохин – 87'
«Не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом», потому что «Факелу» нужно покидать опасную зону. Команды, которые сегодня находятся внизу таблицы — самые опасные для лидеров. Высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков «Зенита» сыграло решающую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.
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