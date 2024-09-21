Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом»

Сёмин: не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Не удивился, что «Зенит» так помучился с «Факелом», потому что «Факелу» нужно покидать опасную зону. Команды, которые сегодня находятся внизу таблицы — самые опасные для лидеров. Высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков «Зенита» сыграло решающую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
«Зенит» одержал волевую победу в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android