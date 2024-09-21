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Фёдор Чалов забил свой первый гол за ПАОК

Фёдор Чалов забил свой первый гол за ПАОК
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Российский нападающий Фёдор Чалов забил свой первый гол за греческий ПАОК. Форвард отличился в матче 5-го тура Суперлиги Греции с «Волосом». Россиянин появился на поле на 67-й минуте и отметился забитым мячом на 90-й минуте игры.

Греция — Суперлига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Волос
Волос
Окончен
1 : 4
ПАОК
Салоники
0:1 Шваб – 24'     0:2 Мург – 54'     1:2 Mendieta – 57'     1:3 Тайсон – 60'     1:4 Чалов – 90'    
Удаления: Феррари – 34' / нет

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу ПАОКа. Помимо Чалова, в составе чёрно-белых забивали полузащитники Штефан Шваб, Томас Мург и Тайсон.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл восемь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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