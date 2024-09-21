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Защитник «Динамо» Мх Пальцев: хочу в Англию, без разницы куда, хоть в Чемпионшип

Защитник «Динамо» Мх Пальцев: хочу в Англию, без разницы куда, хоть в Чемпионшип
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Защитник «Динамо» Мх и сборной России Валентин Пальцев прокомментировал слова полузащитников Далера Кузяева и Дмитрия Баринова, а также рассказал, куда в Европе хотел бы перейти. Ранее Баринов и Кузяев заявили, что до товарищеского матча с Вьетнамом (3:0) даже не знали о существовании такого футболиста, как Пальцев.

— Не обидно ли?
— Нет, почему должно быть обидно? Надеюсь, потом услышат.

— «Потом» — это где-нибудь во Франции?
— Я не хочу во Францию. Хочу в Англию. Без разницы куда, хоть в Чемпионшип какой-нибудь.

— Можно и помечтать. Главное не о «Челси», там слишком много игроков.
— «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

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