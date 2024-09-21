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«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брентфордом» в домашнем матче АПЛ

Завершился матч 5-го тура АПЛ, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Джон Брукс из Лестера. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:1.

На первой минуте отличился нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо, которому ассистировал Кин Льюис-Поттер. На восьмой минуте сравнял счёт нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 28-й минуте вывел «Тоттенхэм» вперёд Бреннан Джонсон с передачи Сон Хын Мина. На 85-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, которому также ассистировал Сон Хын Мин.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал семь очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на 10-м месте.