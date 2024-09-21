Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брентфордом» в домашнем матче АПЛ

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брентфордом» в домашнем матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура АПЛ, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Джон Брукс из Лестера. «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Мбемо – 1'     1:1 Соланке – 8'     2:1 Джонсон – 28'     3:1 Мэддисон – 85'    

На первой минуте отличился нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо, которому ассистировал Кин Льюис-Поттер. На восьмой минуте сравнял счёт нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке. На 28-й минуте вывел «Тоттенхэм» вперёд Бреннан Джонсон с передачи Сон Хын Мина. На 85-й минуте отличился полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон, которому также ассистировал Сон Хын Мин.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал семь очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на 10-м месте.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Тен Хаг: Рашфорд взял ситуацию под контроль. Маркус знает, как наладить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android