«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии
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Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Диас – 26' 2:0 Диас – 28' 3:0 Нуньес – 37'
На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. Через две минуты он оформил дубль. На 37-й минуте форвард хозяев Дарвин Нуньес довёл счёт до разгромного.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Борнмут» находится на 13-й строчке, заработав пять очков.
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