«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. Через две минуты он оформил дубль. На 37-й минуте форвард хозяев Дарвин Нуньес довёл счёт до разгромного.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Борнмут» находится на 13-й строчке, заработав пять очков.