Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Реймс — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче чемпионата Англии
Комментарии

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Борнмут». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Диас – 26'     2:0 Диас – 28'     3:0 Нуньес – 37'    

На 26-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. Через две минуты он оформил дубль. На 37-й минуте форвард хозяев Дарвин Нуньес довёл счёт до разгромного.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Борнмут» находится на 13-й строчке, заработав пять очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android