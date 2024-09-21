«Урал» уверенно обыграл «КАМАЗ» и поднялся на второе место в Первой лиге

Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забил на 24-й минуте. Отличился полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. На 33-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество екатеринбуржцев.

После этой победы в активе «Урала» стало 21 очко. «Шмели» поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с 11 очками идёт на 14-м месте.