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«Урал» уверенно обыграл «КАМАЗ» и поднялся на второе место в Первой лиге

«Урал» уверенно обыграл «КАМАЗ» и поднялся на второе место в Первой лиге
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 11-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым (Саранск). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 24'     0:2 Ионов – 33'    

Первый гол в матче был забил на 24-й минуте. Отличился полузащитник «Урала» Андрей Егорычев. На 33-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество екатеринбуржцев.

После этой победы в активе «Урала» стало 21 очко. «Шмели» поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с 11 очками идёт на 14-м месте.

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