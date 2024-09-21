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Широков поддержал идею создания футбольного первенства среди ветеранов

Широков поддержал идею создания футбольного первенства среди ветеранов
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Бывший футболист сборной России Роман Широков поддержал идею создания футбольного первенства среди ветеранов.

«Если народу нравится, такие матчи проводить надо. Можно даже задействовать сборную легенд, не только клубы. Мне нравится идея проведения первенства среди ветеранов. Если бы какие-нибудь мини-турниры собирались, было бы интересно. Но лучше играть таймы не по 40 минут, а чуть поменьше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, 20 сентября председатель правления «Зенита» Александр Медведев предложил создать футбольное первенство среди ветеранов.

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