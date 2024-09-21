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Алан Дзагоев: надеюсь, что ЦСКА ещё сможет усилиться

Алан Дзагоев: надеюсь, что ЦСКА ещё сможет усилиться
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Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил шансы армейцев в РПЛ после летней трансферной кампании.

«На самом деле, не скажешь, что у нас были серьёзные закупки, как у других команд, но никогда нельзя понижать планку. Я помню времена, когда мы четыре года играли примерно одним составом и всё равно добивались хорошего результата. Надеюсь, что и сейчас так будет. Даже последний матч с «Зенитом» команда провела достойно, и я надеюсь, что ЦСКА ещё сможет усилиться», — приводит слова Дзагоева Metaratings.

После 8-го тура чемпионата России красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице с 13 очками. Летом состав ЦСКА пополнили Данил Круговой, Артём Шуманский, Секу Койта, Рифат Жемалетдинов и Сауль Гуарирапа.

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