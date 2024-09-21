Форвард «Зенита» Кассьерра прокомментировал победу над «Факелом» в РПЛ
Поделиться
Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1).
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8' 1:1 Кассьерра – 52' 2:1 Гонду – 67' 3:1 Ерохин – 87'
«Факел» с большим желанием и спортивной агрессией вышел на игру и смог создать несколько моментов, один из которых привёл к пенальти. Они воспользовались своим шансом и открыли счёт. Мы до перерыва не имели моментов, поэтому в паузе нужно было это обдумать и во втором — добавить в скорости и агрессии. Нам это удалось, мы начали больше владеть инициативой, создавать и чаще появляться в штрафной соперника и бить по воротам», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2024
-
20:44
-
20:40
-
20:32
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
19:59
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:35
-
19:33
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:24
-
19:23
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:50
-
18:41
-
18:37
-
18:31