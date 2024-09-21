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Форвард «Зенита» Кассьерра прокомментировал победу над «Факелом» в РПЛ

Форвард «Зенита» Кассьерра прокомментировал победу над «Факелом» в РПЛ
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Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Факел» с большим желанием и спортивной агрессией вышел на игру и смог создать несколько моментов, один из которых привёл к пенальти. Они воспользовались своим шансом и открыли счёт. Мы до перерыва не имели моментов, поэтому в паузе нужно было это обдумать и во втором — добавить в скорости и агрессии. Нам это удалось, мы начали больше владеть инициативой, создавать и чаще появляться в штрафной соперника и бить по воротам», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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