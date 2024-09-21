Форвард «Зенита» Кассьерра прокомментировал победу над «Факелом» в РПЛ

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:1).

«Факел» с большим желанием и спортивной агрессией вышел на игру и смог создать несколько моментов, один из которых привёл к пенальти. Они воспользовались своим шансом и открыли счёт. Мы до перерыва не имели моментов, поэтому в паузе нужно было это обдумать и во втором — добавить в скорости и агрессии. Нам это удалось, мы начали больше владеть инициативой, создавать и чаще появляться в штрафной соперника и бить по воротам», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.