Кирьяков: у Лусиано есть все качества, чтобы через год уехать в хороший европейский клуб

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, что у нападающего санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду есть все качества, чтобы через год уехать в клуб из Европы.

«Трансфер Лусиано является оправданным, это хороший нападающий для РПЛ. Он индивидуально сильный футболист, поэтому спокойно может идти в обыгрыш. Когда плотность в обороне соперника возрастает, то такие игроки всегда в цене. А если в команде несколько таких футболистов, то легче играть с таким соперником, как «Факел», который много обороняется.

У Лусиано есть все качества, чтобы через год-полтора уехать в хороший европейский клуб. «Зенит» не прогадал в трансфере этого нападающего и в случае продажи хорошо заработает. Большой минус, что наши клубы не участвуют в еврокубках. Если бы Лусиано проявил себя там, то цена бы выросла ещё больше», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.