Рифат Жемалетдинов забил дебютный гол за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов забил дебютный гол за московский клуб. Футболист отметился забитым мячом в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». На момент написания новости в матче идёт 32-я минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с Рифатом Жемалетдиновым 9 июля. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. До матча с «Рубином» Рифат успел провести 12 матчей в составе красно-синих, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за «Локомотив» и «Рубин».