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Рифат Жемалетдинов забил дебютный гол за ЦСКА

Рифат Жемалетдинов забил дебютный гол за ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов забил дебютный гол за московский клуб. Футболист отметился забитым мячом в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». На момент написания новости в матче идёт 32-я минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

ПФК ЦСКА объявил о подписании контракта с Рифатом Жемалетдиновым 9 июля. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. До матча с «Рубином» Рифат успел провести 12 матчей в составе красно-синих, в которых отметился двумя результативными передачами. Ранее футболист выступал за «Локомотив» и «Рубин».

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