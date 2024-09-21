Нападающий «Зенита» Кассьерра высказался о своём голе в ворота «Факела»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о своём забитом мяче в ворота воронежского «Факела» (3:1).

«Во время забитого мяча немного интуитивно подставил ногу. Мне показалось, что мяч полетит в ворота, и я по инерции побежал забивать дальний угол в том случае, если партнёр не попадёт в створ ворот. Рад, что мне удалось попасть и сравнять счёт. Было важно почувствовать, что игра переломлена», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сегодня, 21 сентября, сине-бело-голубые уверенно победили «Факел», выйдя на первое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.