«Рубин» — ЦСКА: Мусаев удвоил преимущество москвичей, но мяч был отменён из-за офсайда

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев удвоил преимущество своей команды, но мяч был отменён из-за офсайда.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за восемь матчей. «Рубин» с десятью очками располагается на восьмой строчке.