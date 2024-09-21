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Первый тренер Чалова: дебютный гол Фёдора за ПАОК придаст ему уверенности

Первый тренер Чалова: дебютный гол Фёдора за ПАОК придаст ему уверенности
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Павел Коваль, являющийся первым тренером нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о дебютном мяче своего бывшего подопечного.

«Федя — молодец! Рад, что он забил. Но ему дали сыграть только 20 минут. Дай бог, чтобы продолжал забивать. Может, ему ещё надо адаптироваться. Не каждый может сразу влиться в коллектив. Конечно, первый гол придаст Фёдору уверенности», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА в августе текущего года. Форвард подписал контракт до июня 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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