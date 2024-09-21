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Артём Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» в игре с «Краснодаром»

Артём Дзюба прокомментировал поражение «Акрона» в игре с «Краснодаром»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» одержали победу со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 5
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 27'     0:2 Сперцян – 29'     1:2 Лончар – 54'     1:3 Сперцян – 59'     1:4 Кордоба – 76'     2:4 Хубулов – 86'     2:5 Кривцов – 89'    

«Партнёры как будто недотягивали до меня? Это молодость. Просто в завершающей стадии нужно принимать более хладнокровные решения. Это всё к кому-то приходит с возрастом, к кому-то вообще не приходит. Главное, правильные выводы сделать. Ничего страшного. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Все ошибаются, но нам нужно прибавлять. Главное – в менталитете. Никого не бояться.

Когда мы сделали счёт 2:1 с «Краснодаром», это нас окрылило, и «Краснодар» дрогнул. Они начали тянуть время, успокаивать игру. Мы были агрессивно настроены. Третий гол нас «потушил» прилично. С такими командами нельзя позволять столько моментов у своих ворот. Но ничего страшного. Защита начинается с нападения, все будем прибавлять», — приводит слова Дзюбы Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний Артём Дзюба провёл два матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.

«Акрон» на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за девять матчей в текущем сезоне чемпионата страны. «Краснодар» после аналогичного количества игр заработал 21 очко и теперь располагается на второй строчке.

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