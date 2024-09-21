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«Нефтехимик» сыграл вничью с «Аланией» в матче 11-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» сыграл вничью с «Аланией» в матче 11-го тура Первой лиги
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Завершился матч 11-го тура Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Алания». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

«Нефтехимик» после 11 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков. «Алания» после аналогичного количества игр располагается на 16-й строчке, заработав 10 очков. В следующем туре «Нефтехимик» встретится с «Родиной» (29 сентября), а «Алания» — с «Ротором» (30 сентября).

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