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Кирьяков: мало кто предполагал, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Факелом»

Кирьяков: мало кто предполагал, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Факелом»
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Мало кто предполагал, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Факелом». Но в самом начале «Факел» реализовал пенальти, а потом отошёл назад и стал обороняться всей командой. «Зенит» контролировал игру, но никак не мог вскрыть оборону соперника. Тяжело сидеть в долгом блоке и сдерживать натиск «Зенита», а когда силы начали кончаться, питерцы переломили ход матча», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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