Кирьяков: мало кто предполагал, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Факелом»

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал победу «Зенита» над воронежским «Факелом» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые выиграли со счётом 3:1.

«Мало кто предполагал, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Факелом». Но в самом начале «Факел» реализовал пенальти, а потом отошёл назад и стал обороняться всей командой. «Зенит» контролировал игру, но никак не мог вскрыть оборону соперника. Тяжело сидеть в долгом блоке и сдерживать натиск «Зенита», а когда силы начали кончаться, питерцы переломили ход матча», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.