Шикунов: Абаскаль всё загубил в «Спартаке», а в «Гранаде» сразу прочитали, кто это такой

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о том, что Гильермо Абаскаль всё загубил в столичном клубе, а в «Гранаде» сразу прочитали, что он из себя представляет.

«Абсолютно нормально оцениваю отставку Абаскаля из «Гранады». Только «Спартак» может его держать так долго. Люди в «Гранаде» сразу прочитали, кто это такой, и быстро поменяли тренера, чтобы исправить ситуацию. Руководители испанского клуба молодцы, что быстро сработали. Не хочу дальше ничего знать и слышать об Абаскале, потому что он всё загубил в «Спартаке», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.