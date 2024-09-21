Ренато Гойкович: слышал спич Андреева про VAR, это вообще топ

Защитник израильского «Маккаби» Ренато Гойкович заявил, что бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев всегда яростно защищал своих игроков.

«Слышал, ха-ха, про VAR. Топ вообще. Он просто защищал команду, такие у него были эмоции. Но ту игру я не смотрел, если честно. Андреев всегда вёл себя эмоционально, заходил в раздевалку. Но должны быть границы, ты должен понимать, куда можешь пойти и что можешь делать. Но я видел только видео. Что касается действий в подтрибунном помещении, надо себя контролировать», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, Дмитрий Андреев был дисквалифицирован на один год и ещё два условно за неспортивное поведение.