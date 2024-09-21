Игрок «Факела» Щетинин: матч с «Зенитом» мы не хотели отдавать до самого конца

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 3:1.

«Эту игру мы не хотели отдавать до самого конца, мы бились, старались. Должны были забирать ничью, чуть-чуть не получилось. Надо набирать очки в каждом матче, особенно – в домашних», — приводит слова Щетинина пресс-служба воронежцев в телеграм-канале.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.