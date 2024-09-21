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Игрок «Факела» Щетинин: матч с «Зенитом» мы не хотели отдавать до самого конца

Игрок «Факела» Щетинин: матч с «Зенитом» мы не хотели отдавать до самого конца
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Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Сине-бело-голубые одержали волевую победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 8'     1:1 Кассьерра – 52'     2:1 Гонду – 67'     3:1 Ерохин – 87'    

«Эту игру мы не хотели отдавать до самого конца, мы бились, старались. Должны были забирать ничью, чуть-чуть не получилось. Надо набирать очки в каждом матче, особенно – в домашних», — приводит слова Щетинина пресс-служба воронежцев в телеграм-канале.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за девять матчей. «Факел» заработал пять очков и располагается на 15-й строчке.

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