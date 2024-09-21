Полузащитник «Зенита» Ерохин: спасибо Венделу за ювелирную передачу

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (3:1).

— Первый тайм очень сильно поменялся и по счёту, и по содержанию. Скажите, что же происходило в раздевалке?

— Сергей Богданович внёс корректировки, и по футболистам это было видно. Вышли уже с другим настроем, другими эмоциями и переломили ход матча.

— С какой установкой выходили конкретно вы?

— Помочь в атаке, помочь в обороне. Должен был выйти при счёте 1:1, но в момент замены забили второй. Поэтому уже чуть проще было. Но тем не менее всегда нужно было стараться оказывать больше давления на соперников и защитников.

— Давайте чуть подробнее поговорим про ваш гол. Что происходило в том моменте? Понятно, Вендел принял не самое очевидное решение…

— Да, он молодец, что покатил. Мне оставалось только попасть по мячу и по воротам. Мне показалось, что они ещё могли бы катать мяч поперёк ворот, но выбрали отдать пас мне. За эту ювелирную передачу огромное спасибо, рад, что смог отличиться, — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

После этой победы сине-бело-голубые занимают первую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Подопечные Сергея Семака заработали 23 очка. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 19:30 мск.