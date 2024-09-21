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Омари Тетрадзе: надеюсь, что первый гол за ПАОК раскрепостит Фёдора Чалова

Омари Тетрадзе: надеюсь, что первый гол за ПАОК раскрепостит Фёдора Чалова
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Бывший футболист ПАОКа Омари Тетрадзе высказался о дебютном мяче нападающего Фёдора Чалов в составе греческого клуба.

«Будем надеяться, что первый забитый мяч за ПАОК раскрепостит и даст дополнительную уверенность Чалову, ведь он нападающий и от него ждут голов. Я видел дебют Феди за ПАОК вживую, когда они играли с «Мольде», но, к сожалению, проиграли в дополнительном времени.

В любой команде, когда приобретают нападающего, от него ждут забитых мячей. Вспомните, когда Роналду перешёл в «Ювентус», где он много забивал. Но когда перестал отмечаться, то его много критиковали. Я рад, что Чалов забил свой первый гол за ПАОК, это будет дополнительным стимулом», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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