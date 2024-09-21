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«Рубин» — ЦСКА: хозяева сравняли счёт на 55-й минуте

«Рубин» — ЦСКА: хозяева сравняли счёт на 55-й минуте
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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Жемалетдинов – 15'     1:1 Тесленко – 55'    

На 55-й минуте защитник «Рубина» Егор Тесленко сравнял счёт в матче.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за восемь матчей. «Рубин» с десятью очками располагается на восьмой строчке.

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