«Ювентус» и «Наполи» не смогли выявить победителя в матче 5-го тура Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что на 36-й минуте «Наполи» сделал вынужденную замену вратаря: вместо Алекса Мерета на поле появился Элия Каприле.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало девять очков. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» набрал 10 очков и расположился на третьей строчке.