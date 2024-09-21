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Ювентус — Наполи, результат матча 21 сентября 2024, счёт 0:0, Серия А 2024/2025

«Ювентус» и «Наполи» не смогли выявить победителя в матче 5-го тура Серии А
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери (Рим). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что на 36-й минуте «Наполи» сделал вынужденную замену вратаря: вместо Алекса Мерета на поле появился Элия Каприле.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало девять очков. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» набрал 10 очков и расположился на третьей строчке.

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